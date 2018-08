Polizeipräsidium Tuttlingen / 38-jähriger Mann nach ...

(Blumberg) 38-jähriger Mann nach Angriff auf Polizisten in Gewahrsam genommen

Blumberg - Ein 38-jähriger Mann musste am Dienstagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Nachdem er renitent gegen Familienangehörige vorging, wurde die Polizei verständigt. Als die Beamten am Geschehensort eintrafen, zeigte sich der Beschuldigte äußerst aggressiv. Als dem Mann der Gewahrsam erklärt wurde, ging er mit erhobenen Fäusten auf einen Polizisten los. Dieser musste Pfefferspray einsetzen um den Angriff zu stoppen. Schließlich konnte der Mann von den Beamten überwältigt werden. Während der Einsatzmaßnahme biss der Beschuldigte einem Beamten sogar in den Handschuh. Glücklicherweise wurde der Polizist nicht verletzt. Die gesamte Nacht durfte der Beschuldigte im Polizeigewahrsam verbringen. Neben den Übernachtungskosten erwarten den 38-Jährigen Anzeigen wegen Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

