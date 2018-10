Polizeipräsidium Tuttlingen / 44-jährige bei ...

(Tuttlingen) 44-jährige bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen - Bei einem Unfall auf der Kreuzung der Zeughausstraße mit der Kaiserstraße ist am Freitag gegen 19 Uhr eine 44-jährige Renault-Fahrerin leicht verletzt worden. Aufgrund einer ausgefallenen Ampel fuhr der 27-jährige Fahrer eines BMWs von der Kaiserstraße in die Zeughausstraße ein, ohne auf den Vorfahrtsverkehr auf der Zeughausstraße zu achten. Er stieß daraufhin gegen einen in Richtung Aesculap Kreisel fahrenden Renault. Hierbei verletzte sich die 44-jährige Clio-Fahrerin leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 7500 Euro.

