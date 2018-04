Polizeipräsidium Tuttlingen / 44-Jähriger rastet aus ...

(Balingen) 44-Jähriger rastet aus - Polizei und Rettungskräfte werden angegriffen

Balingen - Ein 44-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag bei einer Auseinandersetzung vor einem Lokal am Viehmarktplatz völlig ausgeratet, gewalttätig geworden und hat wüste Beleidigungen und Drohungen von sich gegeben.

Den bisherigen Ermittlungen der Polizei zufolge beschwerten sich kurz nach 3 Uhr Gäste des Lokals über den 44-Jährigen, weil er Frauen belästigte. Deswegen wurde der sich aggressiv und aufbrausend zeigende Mann vom Inhaber und einer weiteren Person gebeten zu gehen. Vor der Eingangstür im Eingangsbereich rastete der ungeliebte Gast plötzlich aus und versuchte, den Helfer des Lokalinhabers zu schlagen. Der wich jedoch aus und stieß den Angreifer wg. Dabei stürzte der 44-Jährige, stieß mit dem Kopf gegen einen massiven Holzbalken und verletzte sich. Danach war er völlig außer sich und stieß Morddrohungen aus. Seine beiden Widersacher hielten ihn bis zum Eintreffen der zwischenzeitlich verständigten Polizei fest. Als die Ordnungshüter eintrafen, beleidigte und bedrohte er auch sie. Auf dem Weg zum Rettungswagen, der ihn wegen der Kopfverletzung in eine Klinik bringen sollte, trat er einem Polizisten gegen das Bein. Sein nächster Tritt galt einer Sanitäterin, die an der Hand verletzt wurde. Mit umgebundener Spuckhaube wurde der Mann unter "Polizeischutz" ins Krankenhaus gebracht, wo er Krankenhauspersonal und Polizei weiterhin bedrohte und beleidigte. Wegen Verdachts des übermäßigen Alkoholkonsums und Drogenmissbrauchs wurden ihm zwei Blutproben abgenommen, die die Staatsanwaltschaft Rottweil zuvor angeordnet hatte. Am Ende landete der 44-Jährige im Polizeigewahrsam, der vom Bereitschaftsrichter des Landgerichts Hechingen verfügt wurde.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ist eingeleitet worden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/