Polizeipräsidium Tuttlingen / 52-Jährige ...

(Rosenfeld) 52-Jährige Fußgängerin nachträglich verstorben

Rosenfeld - Die 52-Jährige Fußgängerin, die am Samstag, dem 04.08.2018, an einer Fußgängerampel in der Bickelsberger von einem Pkw angefahren und lebensgefährlich verletzt wurde, verstarb am Mittwoch an den Unfallfolgen. Die Frau hatte an der Ampel die Fahrbahn ordnungsgemäß überquert, als sie von einem 86-jährigen Mercedes-Fahrer frontal erfasst wurde.

