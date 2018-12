Polizeipräsidium Tuttlingen / 56-Jährige fährt ...

(Burladingen) 56-Jährige fährt gegen Baum

Buladingen - Am Dienstagmorgen ist eine 56-jährige Autofahrerin auf der Kreisstraße zwischen Degerfeld und Hermanndorf gegen einen Baum gefahren.

Die Frau fuhr gegen 9.10 Uhr in ihrem Mercedes vom Degerfeld in Richtung Hermannsdorf. In einer leichten Linkskurve geriet sie nach rechts neben die Fahrbahn und stieß gegen einen Baum. Den Beamten des Polizeipostens Burladingen nannte die 56-Jährige als Ursache des Unfalls einen zu weit links entgegenkommenden Pkw, dem sie ausweichen musste. Dabei fuhr sie auf den unbefestigten Seitenstreifen der Kreisstraße, verlor die Kontrolle und prallte gegen den Baum. Die Fahrerin oder der Fahrer des entgegenkommenden, dunklen PKWs setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Mercedesfahrerin hatte noch Glück im Unglück: an ihrem Auto entstand zwar ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro, aber sie blieb wenigstens unverletzt.

Der Polizeiposten Burladingen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen. Sollte jemand auf den Unfall aufmerksam geworden sein und Hinweise zum Verursacher (dunkler PKW) geben können, wird um Mitteilung gebeten (Telefon 07475 95001 0).

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen