Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Dauchingen, B 523) Herabfallender Schnee verletzt entgegenkommende Auto-Fahrerin

Donaueschingen, A 864 - Am Montag, gegen 08.00 Uhr, ist es auf der A864 zwischen Donaueschingen und dem Autobahndreieck Bad Dürrheim zu einem Unfall mit zwei leicht verletzten Personen gekommen. Ein 22-jähriger Fahrer eines Geldtransporters kam aus Unachtsamkeit nach rechts von der Straße ab und beschädigte etwa 60 Meter der Leitplanke. Im weiteren Verlauf fuhr der Geldtransporter einen fünf Meter hohen Abhang hinunter, drückte dort rund 30 Meter eines Wildschutzzaunes nieder und überschlug sich daraufhin mehrmals. Ein 22-jähriger Beifahrer hatte den Sicherheitsgurt nicht angelegt und wurde bei dem Unfall verletzt. Er musste von einem Rettungswagen in das Schwarzwald-Baar-Klinikum gebracht werden. Der Fahrer erlitt Verletzungen an der Hand. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die Bergung und den Abtransport des komplett zerstörten Geldtransporters. An diesem schon älteren Fahrzeug entstand Sachschaden von etwa 8000 Euro.

gez. Viktor Hettinger

