Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Oberndorf am Neckar-Bochingen) Batterieblöcke aus Baustellenampel gestohlen

Bad Rippoldsau-Schapbach - Ein äußerst leichtsinniges Überholmanöver eines Audifahrers auf der L96 zwischen Bad Rippoldsau und Schapbach endete am Mittwochmorgen nur ganz knapp nicht als Unfall.

Kurz vor 8 Uhr fuhr der Mann mit seinem Audi A3 von Bad Rippoldsau in Richtung Schapbach. In der S-Kurve kurz nach der Ortschaft setzte er trotz mangelnder Sicht zum Überholen eines weißen Opel-Kastenwagens an. Im Auslauf der Kurve kam ihm während des Überholvorgangs ein roter PKW, ähnlich eines Citroen Berlingo, entgegen. Nur weil der Fahrer des Transporters und der Gegenverkehr stark abbremsten, gelang es dem Audifahrer, wieder schadlos einzuscheren. Allerdings hatte er nach dem ruckartigen Wiedereinscheren größte Mühe, seinen Wagen in der Spur zu halten. Der Audi kam nämlich ins Schleudern und drohte sich aufzustellen.

Der Polizeiposten Bad Rippoldsau-Schapbach ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung und sucht nach Zeugen des gefährlichen Überholmanövers. Von besonderem Interesse ist der bisher noch unbekannte Fahrer des entgegenkommenden roten Autos. Bitte melden sie sich beim Polizeirevier Freudenstadt unter der Telefonnummer 07441 536 0.

