Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Triberg im Schwarzwald, Nußbach) Kaminbrand verursacht Feuerwehreinsatz

Triberg im Schwarzwald, Nußbach - Nach einem Kaminbrand ist es am Samstagabend, gegen 22.40 Uhr, zu einem Feuerwehreinsatz in der Kreisbachstraße in Nußbach gekommen. Glanzruß hatte in einem Übergangsrohr zwischen einem Ofen und dem Kamin eines Hauses Feuer gefangen. Die verständigte Feuerwehr Nußbach rückte mit fünf Fahrzeugen und 12 Mann zu dem gemeldeten Brand aus und brachte diesen schnell unter Kontrolle. Auch ein Notarzt zusammen mit einem Rettungswagen waren vorsorglich zu dem Brandobjekt gefahren. Personen kamen jedoch nicht zu Schaden. Ein hinzugezogener Kaminfeger übernahm die Überprüfung des Kamins auf eventuell entstandene Schäden.

