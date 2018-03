Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Peterzell - Villingen) Überladener Autoanhänger gerät ins Schlingern und prallt auf der Bundesstraße 33 mit entgegenkommendem Fahrzeug zusammen - Fahrerin eines Kleinwagens leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald, Peterzell - Villingen, B 33 - Am Dienstagvormittag, gegen 09.40 Uhr, ist es zwischen Peterzell und Villingen auf der Bundesstraße 33 zu einem Verkehrsunfall zwischen einem ins Schlingern geratenen Anhänger eines Audis und einem entgegenkommenden Kleinwagen des Herstellers Mitsubishi gekommen, bei welchem sich die Fahrerin des Kleinwagens leichte Verletzungen zugezogen hat. Der 23-jährige Fahrer des Audis hatte kurz vor dem Unfall einen mitgeführten Anhänger bei einem Sägewerk in Peterzell mit fünf Meter langen Fichtenlatten beladen. Dabei packte der junge Mann zu viele Latten in den Hänger, so dass dieser um über 25 Prozent überladen war. Bei der folgenden Fahrt auf der Bundesstraße 33 in Richtung Villingen geriet der Anhänger des Audis ins Schlingern und schleuderte auf die Gegenfahrspur, just in dem Moment, als eine 48-jährige Frau mit einem Mitsubishi Kleinwagen entgegenkam. Bei einem folgenden Zusammenprall zwischen dem Autoanhänger und dem Mitsubishi wurde die Kleinwagen-Fahrerin leicht verletzt und musste von den eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Während der Unfallaufnahme und dem Abtransport der beschädigten Autos musste die Bundesstraße 33 vorübergehend voll gesperrt werden.

