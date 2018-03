Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Oberndorf am Neckar, Lindenhof) Beim Geldwechseln 250 Euro erbeutet - Polizei warnt vor Wechseltrick

Neuhausen ob Eck, B 311 - In der Nacht zum Donnerstag ist ein 61-jähriger Lastwagenfahrer zwischen Meßkirch und Neuhausen ob Eck auf der Bundesstraße 311 gegen die Leitplanke gefahren. Nahe der Abfahrt Neuhausen ob Eck kam der Fahrer des Lasters gegen 3.30 Uhr aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. Er kollidierte anschließend mit der dortigen Leitplanke und beschädigte diese auf einer Länge von circa 40 Metern. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro am Lkw. Der Schaden an der Leitplanke beträgt nach ersten Schätzungen knapp 5000 Euro. Der Lastwagenfahrer kam bei dem Zusammenstoß unverletzt davon. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet.

