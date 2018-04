(St. Georgen im Schwarzwald) Opel-Fahrer streift Holzverkleidung eines Carports und flüchtet

St. Georgen im Schwarzwald - Eine große Suchaktion - unter anderem mit einem Polizeihubschrauber - nach einer seit Sonntagvormittag, gegen 09.15 Uhr, aus einem Alten- und Pflegeheim im August-Springer-Weg vermissten 81-jährigen Frau hat am Sonntagmittag ein erfreuliches Ende genommen. Ein Rollstuhlfahrer und ebenfalls Bewohner des Alten- und Pflegeheimes, der sich an der Suche beteiligt hatte, konnte die vermisste und unter Demenz leidende Frau gegen 12.20 Uhr wohlbehalten im Bereich eines etwa 10 Minuten vom Pflegeheim entfernten Sportplatzes antreffen und zurück in die Pflegeeinrichtung bringen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/