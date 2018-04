Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Immendingen/A81) Schadensträchtiger LKW-Unfall

Immendingen/A81 - Ein Leichtverletzter und Sachschaden von rund 150.000 Euro ist die Bilanz eines Auffahrunfalls am Donnerstagmorgen, gegen 08.30 Uhr, auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen. Vermutlich aus Unachtsamkeit ist ein in Richtung Stuttgart fahrender 45-jähriger Lenker eines Autotransporters, auf dem zwei neuwertige Wohnwagen geladen waren, mit Wucht auf einen vorausfahrenden polnischen Sattelzug aufgefahren, der dadurch rund 70 Meter nach vorne geschoben wurde und sich mit der Zugmaschine des Transporters verkeilte. Der Fahrer des Transporters wurde dabei leicht verletzt und musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. An der Zugmaschine des Transporters und am Auflieger des Sattelzugs dürfte jeweils Totalschaden, an den mitgeführten Wohnwagen erheblicher Sachschaden entstanden sein. Da von den beschädigten Fahrzeugen Betriebsstoffe ausgelaufen sind, musste eine Spezialfirma zur Reinigung der Fahrbahn hinzugezogen werden. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war eine Sperrung des rechten Fahrstreifens bis 13.30 Uhr notwendig.

