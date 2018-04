Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Blumberg-Riedböhringen) Fahrzeuglack eines Kleinlastwagens mutwillig zerkratzt - Polizei bittet um Hinweise

Waldachtal-Lützenhardt - Am Montagnachmittag hat in der Breitenbachstraße ein polnischer Kleintransporter einen Ford Mondeo gestreift.

Gegen 17.10 Uhr kam dem Fordfahrer in Höhe der Kurve bei der Einmündung Schießhalde ein dunkler Kastenwagen mit polnischem Kennzeichen entgegen. Der 91-Jährige, der bergauf fuhr, wich nach rechts in eine Garageneinfahrt aus. Trotzdem erwischte ihn der Kleintransporter im Vorbeifahren noch hinten links. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro. Der Verursacher fuhr ohne anzuhalten weiter. Möglicherweise gehörte der Klein-LKW zu einer Gruppe von Sperrmüllsammlern, die zu der Zeit im Bereich Waldachtal unterwegs waren.

Wer sachdienliche Auskünfte zu dem Unfall und dem Verursacher samt Auto geben kann wird gebeten, sich beim Polizeirevier Horb zu melden (Telefon 07451 96 0).

