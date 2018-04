Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(VS-Schwenningen) Feuerwehreinsatz nach Brand an einer Firma in der Junkersstraße

VS-Schwenningen - Zu einem Feuerwehreinsatz bei einer Firma zur Herstellung elektronischer Bauteile ist es am Mittwochmorgen, gegen 08.45 Uhr, in der Junkersstraße gekommen. Dort hatte eine außenliegende Kompressoranlage Feuer gefangen und musste von der unter Einsatzleiter Benedikt Bockemühl mit sieben Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften anrückenden Schwenninger Wehr gelöscht werden. Vorsorglich war das Personal der Firma evakuiert worden, da immer wieder Rauchschwaden in das Innere des Gebäudes zogen. Durch den schließlich von der Feuerwehr gelöschten Brand und den in die Produktionsbereich eingedrungenen Rauch entstand - neben dem Brandschaden an der Kompressoranlage - auch erhebliche Sachschaden an den empfindlichen elektronischen Bauteilen der Produktion in Höhe von mehreren 10.000 Euro. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Personen kamen nicht zu Schaden.

