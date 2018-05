Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Oberndorf am Neckar, Lindenhof) Scheibe an einem geparkten Auto eingeschlagen

Oberndorf am Neckar, Lindenhof - In der Nacht auf Dienstag hat ein unbekannter Täter an einem im Schlehenweg geparkten Auto der Marke Hyundai die Seitenscheibe an der Fahrertüre eingeschlagen. Der Wagen stand am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Nummer 3, als sich der Unbekannte an dem Wagen zu schaffen machte. Eine Polizeistreife entdeckte gegen 23.30 Uhr den beschädigten Hyundai. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Oberndorf (07423 81010) entgegen.

