Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Aldingen/Trossingen) Fahrzeugbatterien gestohlen

Aldingen/Trossingen - Batterie-Diebe haben in der Nacht zum Mittwoch in Aldingen und Trossingen zugeschlagen. Auf dem Gelände des Werstoffhofes stahlen die Diebe aus einem Container rund 500 Kilogramm Fahrzeugbatterien. Auf dem Betriebsgelände zweier Firmen im Laubbühl machten sich die Ganoven an abgestellen Radladern und Lastwagen zu schaffen. Aus den Baufahrzeugen wurden jeweils die Fahrzeugbatterien ausgebaut und entwendet. In Trossingen bauten die Kriminellen insgesamt 10 Fahrzeugbatterien aus den Lastwagen einer Straßenbaufirma aus. Der verursachte Schaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Hinweise zu den Diebstählen nimmt der Polizeiposten Trossingen (Tel.: 07425 33866) entgegen.

