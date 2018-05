Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Zimmern ob Rottweil) Leichtkraftradfahrer stürzt auf regennasser Fahrbahn

Zimmern ob Rottweil - Ein 17-jähriger Lenker eines Leichtkraftrades ist am Mittwoch, gegen 21.50 Uhr, auf der Bundesstraße 462 gestürzt und mit dem Gegenverkehr kollidiert. Das mit zwei Personen besetzte Leichtkraftrad war in Richtung Rottweil unterwegs. Wegen nicht angepasster Geschwindigkeit kam das Zweirad ins Schleudern. In der Folge stürzten der Jugendliche und sein Sozius und schlitterten in den Gegenverkehr. Zwei weitere Fahrzeuge mussten dem Zweirad ausweichen. Hierbei kam es noch zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Glücklicherweise blieben die beiden Biker unverletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

