Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Freudenstadt, Bundesstraße 462) 43-jährige Motorradfahrerin stürzt auf der Fahrt Richtung Christophstal in der "Boschenkurve" und verletzt sich schwer

Freudenstadt, Bundesstraße 462 - Eine 43-jährige Motorradfahrerin hat am Sonntagnachmittag, kurz nach 15.30 Uhr, auf der Fahrt von Freudenstadt in Richtung Baiersbronn im Bereich der "Boschenkurve" kurz nach Freudenstadt auf der Bundesstraße 462 die Kontrolle über ihr Bike verloren und ist bei einem folgenden Sturz schwer verletzt worden. Die 43-Jährige, die noch nicht lange im Besitz des Motorradführerscheines ist, war in einer größeren Gruppe Motorradfahrer auf der von Freudenstadt talwärts führenden B 462 in Richtung Baiersbronn unterwegs. In einer scharfen Linkskurve - der sogenannten "Boschenkurve" - der in diesem Bereich bergwärts Richtung Freudenstadt zweispurig und talwärts Richtung Baiersbronn einspurig verlaufenden B 462 (Murgtalstraße) kam die Frau bei der Schräglage wahrscheinlich mit der linken Fußraster mit der Fahrbahndecke in Berührung. Vermutlich darüber erschrocken, verlor die 47-Jährige die Kontrolle über ihre Maschine, kam nach rechts von der Straße ab und stürzte an einer angrenzenden Böschung. Hierbei zog sich die Frau mehrere Frakturen zu. Sie wurde musste nach einer Erstbehandlung an der Unfallstelle mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht und dort operiert. Das mit mehreren tausend Euro beschädigte Motorrad musste abgeschleppt werden.

