Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(VS-Schwenningen) Auseinandersetzung auf dem BSV Parkplatz- 2 Personen verletzt

VS- Schwenningen - 2 Personen zogen sich in der Nacht zum Samstag Verletzungen zu, da sie in eine Auseinandersetzung auf dem BSV- Parkplatz verwickelt wurden. Die beiden Männer waren zusammen mit einer weiblichen Begleiterin auf dem Heimweg von der Südwestmesse. Auf dem BSV- Parkplatz wurden sie von einer unbekannten Personengruppe angepöbelt. Als dies nicht genug war, gingen die Unbekannten auf die 3 Personen los und schlugen auf einen 35-Jährigen ein. Ein 38-Jähriger, der dem Attackierten zu Hilfe eilte, geriet so ebenfalls in das Visier der Schläger. Als die Polizei verständigt wurde, suchten die Angreifer das Weite. Die beiden leichter Verletzten wurden durch einen hinzugerufenen Krankenwagen versorgt. Eine eingeleitete Fahndung nach den Angreifern verlief negativ. Hinweise werden an das Polizeirevier Schwenningen (Tel. 07720 85000) erbeten.

