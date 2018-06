(VS-Villingen) Medikamentendiebstahl aus Wohnung

VS-Villingen - Ein Dieb hatte es bei einem Einbruch in die Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses am Donnerstag oder Freitag auf Medikamente abgesehen.

Der Einbrecher kam zwischen Donnerstagabend, 18.15 Uhr und Freitagmorgen, 9.45 Uhr, auf bisher noch nicht bekannte Weise in das Mehrfamilienhaus in der Hornberger Straße. Einmal im Gebäude hebelte er die Tür in eine der Dachgeschosswohnungen auf. Aus einem Schrank nahm er Medikamente mit. Sonst wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 250 Euro.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Thomas Kalmbach Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-114 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/