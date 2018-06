(St. Georgen im Schwarzwald) Opel-Fahrer in Schlangenlinien unterwegs - Polizei sucht Zeugen

St. Georgen im Schwarzwald - Ein Verkehrsteilnehmer hat am Freitag, gegen 12.30 Uhr, der Polizei einen Opel-Fahrer gemeldet, der auf der Bundesstraße 33, zwischen Peterzell und Villingen, in Schlangenlinien fährt und bereits mehrfach gegen die Leitplanken gestoßen sei. Eine Streifenbesatzung des Polizeireviers St. Georgen konnte den abgestellten Opel und den Zeugen auf einem Parkplatz antreffen. Der Opel-Fahrer war allerdings über alle Berge, konnte aber an seiner Wohnung von den Ordnungshütern ausfindig gemacht werden. Der 45-jährige Opel-Fahrer stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier St. Georgen (Tel.: 07724 9495-00) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Harri Frank Polizeipräsidium Tuttlingen Telefon: 07461 941-113 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/