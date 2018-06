Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Seitingen- Oberflacht) Auseinandersetzung auf dem Dorffest endet mit Kopfplatzwunde

Seitingen-Oberflacht - Drei Unbekannte gerieten am Sonntag in den frühen Morgenstunden auf dem Dorffest in der Straße Obere Hauptstraße in Seitingen- Oberflacht mit einem 27 Jahre alten Mann in Streit, in welcher Folge sich dieser durch einen Flaschenwurf eine Kopfplatzwunde zuzog. Vorangegangen war eine verbale Auseinandersetzung, weil die drei Jugendlichen zuvor schon mit Glasflaschen nach dem späteren Verletzen geworfen hatten. Die Platzwunde im Bereich der Stirn musste im Krankenhaus Tuttlingen ärztlich versorgt werden. Die drei Jugendlichen flohen nach dem Flaschenwurf. Das Polizeirevier Tuttlingen (Tel. 07461 9410) ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet darum, sich bei Hinweisen zu melden

