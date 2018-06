Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Dauchingen-Niedereschach) Riskantes Überholmanöver - Führerschein weg

Dauchingen-Niedereschach - Am Montag hat im Längental eine 37-jährige Autofahrerin nach einem riskanten Überholmanöver den Führerschein abgeben müssen. Die 37-jährige Smart-Fahrerin war gegen 8.10 Uhr in Richtung Niedereschach unterwegs und setzte aus der Fahrzeugkolonne heraus zum Überholen an. Wegen entgegenkommender Fahrzeuge musste die 37-Jährige den Überholvorgang vorzeitig abbrechen und drängte sich wieder in die Kolonne. Eine entgegenkommende 34-jährige Autofahrerin musste deswegen ihren Wagen bis zum Stillstand abbremsen. Ein 28-jähriger Polo-Fahrer, der ebenfalls entgegenkam, war gezwungen nach links in den Grünstreifen auszuweichen und prallte gegen einen Strommasten. Der hierbei entstandene Sachschaden ist noch nicht bekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft musste die 37-jährige Smart-Fahrerin ihren Führerschein an Ort und Stelle abgeben.

