Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Dornstetten, Hallwangen) Motorradfahrer nach Unfall mit Pkw lebensgefährlich verletzt

Dornstetten - Der 29-jährige Fahrer einer Suzuki prallte am Freitagnachmittag, gegen 16.40 Uhr, auf der Kreisstraße 4775, von Hallwangen in Richtung Erzgrube fahrend, bei einem Überholvorgang in einen nach links abbiegenden BMW. Der Motorradfahrer überholte mit hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge. Ein 53-jähriger BMW-Fahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, beabsichtigte nach links auf einen Weg abzubiegen um zu wenden. Trotz einer Vollbemsung konnte der 29-Jährige eine Kollision mit dem Pkw nicht mehr verhindern. Er prallte gegen die linke hintere Türe des BMWs. Der Zweirad-Fahrer wurde von seiner Maschine gesschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Der Mann zog sich schwerste Verletzungen zu. Auch der BMW-Fahrer wurde leicht verletzt. Einem zweiten Motorradfahrer, der hinter dem Verunglückten fuhr, gelang es an dem querstehenden Pkw vorbeizukommen. Der 29-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.Der Sachschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro. Die Kreisstraße ist noch in beide Richtungen gesperrt.

