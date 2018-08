Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Freudenstadt, Wittlensweiler) Mülleimer in Buswartehäuschen angezündet - Zeugen gesucht

Freudenstadt - Ein bislang unbekannter Täter zündete in der Nacht von Samstag auf Sonntag, gegen 03.15 Uhr, an der Bushaltestelle des Friedhofs, den in einem Mülleimer befindlichen Abfall an. Durch die große Hitzeentwicklung wurde der mit Holz verkleidete Mülleimer, die Verglasung des Wartehäuschens sowie das Gebälk erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mindestens circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/4536-0.

