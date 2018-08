Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Oberndorf am Neckar) Autofahrerin übersieht vorfahrtsberechitges Motorrad: 2 Verletzte und 7000 Euro Sachschaden

Oberndorf am Neckar - Am Montag ist es gegen 10.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Schubertstraße in die Landstraße 424 gekommen bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 52-jährige Audi-Fahrerin wollte an der Einmündung von der Schubertstraße nach links Richtung Oberndorf abbiegen. Hierbei übersah sie den aus rechts, aus Fahrtrichtung Rottweil kommenden, 47-jährigen Kawasaki-Fahrer. Das Motorrad prallte im Einmündungsbereich mit der Front gegen die hintere, rechte Fahrzeugseite des Audis. Hierbei stürzte der Kawasaki-Fahrer. Das Motorrad rutschte weiter über die Fahrbahn und kam erst an einer Schutzplanke zum Stillstand. Die 52-jährige Audi-Fahrerin wurde durch den Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus Oberndorf. Der Motorradfahrer kam mit schweren Verletzungen mit einem Rettungswagen in die Helios Klinik nach Rottweil. Bei dem Verkehrsunfall ist ein Sachschaden von cirka 7000 Euro entstanden.

