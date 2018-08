Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Königsfeld im Schwarzwald) Polizei sucht Zeugen nach gefährlichem Überholmanöver

Königsfeld im Schwarzwald - Noch gesucht werden Zeugen die am Mittwochabend gegen 19.30 Uhr ein Überholmanöver in der Stettener Straße beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Autofahrer überholte einen vorrausfahrenden Traktor innerhalb einer Kurve trotz Gegenverkehrs. Die 32-jährige entgegenkommende Autofahrerin musste eine Vollbremsung durchführen um eine frontale Kollision zu vermeiden. Der gesuchte Autofahrer wich kurzerhand nach links in die Wiese aus und fuhr dort weiter. Im Anschluss fuhr er wieder auf die Stettener Straße auf und fuhr davon. Zwischen dem VW der 32-Jährigen und dem unbekannten dunklen Fahrzeug kam es zu einer leichten Berührung. Ob daraus ein Schaden entstanden ist kann noch nicht abgeschätzt werden. Wer nun Hinweise auf den Flüchtigen oder auch den überholten Traktor geben kann wird gebeten sich unter 07724 949500 zu melden.

