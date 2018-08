(Schönwald im Schwarzwald) Autofahrer flüchtet nach Unfall

Schönwald im Schwarzwald - Ein Unbekannter streifte am Freitagnachmittag beim Ein- oder Ausparken ein am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparktes Auto und fuhr davon. Der Besitzer des angefahrenen Autos hatte den Wagen in der Zeit von 16.00 Uhr bis 17.40 Uhr auf Höhe der Hausnummer 34 abgestellt. Am Daimler entstand durch den Zusammenstoß auf der linken Seite ein Schaden von 1000 Euro. Das Polizeirevier St. Georgen ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht und bittet unter 07724/ 949500 um Hinweise.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Sarah König Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-112 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/