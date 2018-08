(Baiersbronn, Klosterreichenbach) Hoher Schaden durch Vandalismus - Zeugen gesucht

Baiersbronn - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Tonbachstraße zu massiven Sachbeschädigungen. Eine bislang unbekannte Täterschaft war wahrscheinlich zu Fuß von der Pudelstein-Hütte in Richtung Baiersbronn unterwegs. Auf der Strecke kam es schließlich zu zahlreichen Beschädigungen. An einem Porsche wurde der rechte Außenspiegel abgeschlagen, wodurch auch die Beifahrertüre in Mitleidenschaft gezogen wurde. Werbeschilder wurden umgeschmissen und fünf Blumenkübel umgekippt. Außerdem zerrupfte die Täterschaft zwei Trompetenbäume. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf circa 5.500 Euro. Hinweise bitte an den Polizeiposten, Tel. 07442/180269-0.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/