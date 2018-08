Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Zimmern ob Rottweil) Baumaschinen entwendet

Zimmern ob Rottweil - Unbekannte Täter haben am Montag im Zeitraum von 10 Uhr bis Dienstag, gegen 13 Uhr, mehrere Baumaschinen aus zwei Containern im Schwarzwaldring gestohlen. Die Täter durchtrennten zunächst die Vorhängeschlösser, welche an den zwei Stahlcontainern angebracht waren. Daraufhin entwendeten die Unbekannten aus dem ersten Container einen Grabenstampfer und eine Randsteinzange. Aus dem zweiten Container stahlen die Diebe zwei Rüttelplatten. Der entstandene Sachschaden beträgt cirka 3500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeirevier Rottweil unter der Rufnummer 0741-477-0.

