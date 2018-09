(Albstadt-Onstmettingen) Unbekannte begehen in der Freitagnacht Farbschmierereien am Hallenbad der Schillerschule und am Betriebsgebäude der "WEG"

Albstadt-Onstmettingen - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Freitag aus Samstag die Fassade am Hallenbad der Schillerschule sowie ein Betriebsgebäude der WEG-Kraftverkehrs-GmbH in der Wilhelmstraße mit schwarzer Farbe besprüht. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen wegen den begangenen Sachbeschädigungen eingeleitet. Hinweise zu den Tätern werden an die Polizei in Albstadt-Tailfingen (07432 9843140) erbeten.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/