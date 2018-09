Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Haigerloch, Bundesstraße 463) Mit über 1,8 Promille hinter dem Steuer eines VW Passats frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammengestoßen - 30.000 Euro Schaden

Haigerloch, Bundesstraße 463 - Erhebliches Glück haben Beteiligte eines Unfalls mit Frontalzusammenstoß zwischen zwei Autos gehabt, der am Sonntagmorgen, kurz nach 07.30 Uhr, von einem mit über 1,8 Promille betrunkenen Fahrer eines VW Passats auf der Bundesstraße 463 bei Haigerloch verursacht worden ist. Der Betrunkene war an diesem Morgen - von Balingen her kommend - auf der B 463 in Richtung Autobahnanschlussstelle Empfingen unterwegs. Etwa auf Höhe Haigerloch kam der betrunkene 46-Jährige infolge des konsumierten Alkohols auf geradem Streckenverlauf nach links auf die Gegenfahrbahn. Der Fahrer eines just in diesem Moment entgegenkommenden und mit zwei weiteren Personen besetzten Volvos leitete sofort eine Vollbremsung ein und versuchte dem auf seinem Fahrstreifen auf ihn zufahrenden Passat nach rechts auszuweichen. Dennoch konnte der 42-jährige Volvo-Fahrer einen Frontalzusammenstoß mit dem Passat nicht verhindern. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Volvo um 180 Grad, schleuderte nach links von der Straße und blieb total beschädigt an einer Böschung am Fahrbahnrand stehen. Alle Fahrzeuginsassen im Volvo und auch der betrunkene Autofahrer hatten erhebliches Glück und blieben bei dem Unfall unverletzt. Nach einer Blutentnahme und der Abgabe des Führerscheines muss sich der 46-jährige Passat-Fahrer nun in einem Strafverfahren für seine Alkoholfahrt und den dabei verursachten Unfall verantworten. Die nach erster Schätzung mit 30.000 Euro total beschädigten und nicht mehr fahrbereiten Autos wurden abgeschleppt.

