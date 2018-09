(Baiersbronn, Klosterreichenbach) Dieselkraftstoff entwendet - Zeugen gesucht

Baiersbronn - Bislang unbekannte Täter bohrten über das vergangene Wochenende den Tankdeckel an einem auf dem Betriebshof einer Firma in der Mähderstraße abgestellten Lkw auf und entwendeten circa 250 Liter Dieselkraftstoff. Der Diebstahlsschaden beläuft sich auf circa 325 Euro. Der Schaden am Tankdeckel wird mit circa 80 Euro beziffert. Hinweise bitte an den Polizeiposten Baiersbronn, Tel. 07442/180269-0.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Michael Aschenbrenner Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-110 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/