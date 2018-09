Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Freudenstadt, Wittlensweiler) Gemeinschädliche Sachbeschädigung - Verkehrszeichen umgeknickt - Zeugen gesucht

Freudenstadt - In der Nacht von Montag auf Dienstag knickten bislang unbekannte Tätere mehrere Straßenschilder von Straßen, die links und rechts der Haldenbergstraße verlaufen, umgeknickt wurden. Das Straßenschild "Breslauer Straßed" hing samt Pfosten an einer Leitung. Hinweise bitte an die Polizei Freudenstadt, Tel. 07441/536-0.

