Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Schonach im Schwarzwald) Hochwertiges Mountainbike im Turntal gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Schonach im Schwarzwald - Bereits in der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter ein hochwertiges Mountain-Bike von einem Anwesen in der "Turntal-Siedlung" entwendet. Das weiß-schwarz-rote Fahrrad des Typs Merida Matts war verschlossen im Garten des Anwesens an der Turntalstraße abgestellt, als sich der unbekannte Dieb an dem Bike zu schaffen machte. Hinweise zu dem Fahrraddiebstahl werden an den Polizeiposten Triberg (07722 1014) erbeten.

