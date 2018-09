(VS-Schwenningen - Mühlhausen) Unfall im Berufsverkehr fordert zwei verletzte Personen

VS-Schwenningen - Mühlhausen - Zu einem Verkehrsunfall mitten im morgendlichen Berufsverkehr, bei welchem ein Fahrer eines Mercedes der B-Klasse und eine Corsa-Fahrerin verletzt worden sind, ist es kurz vor 07.30 Uhr zwischen Schwenningen und Mühlhausen an der Abfahrt der Bundesstraße 27 gekommen. Die 59-jährige Fahrerin des Opel Corsas war - von Rottweil kommend - auf der B 27 unterwegs und nahm die Abfahrt Schwenningen/Mühlhausen. An der Einmündung der Abfahrt mit der Rottweiler Straße und der Mühlbachstraße achtete die Frau nicht auf einen Mercedes der B-Klasse, dessen Fahrer sich - von Mühlhausen kommend - auf der bevorrechtigten Mühlbachstraße der Einmündung näherte. Bei einem folgenden Zusammenprall der beiden Autos zog sich der Mercedes-Fahrer nach ersten Erkenntnissen vermutlich eine Fraktur an einer Hand zu und musste nach einer Erstbehandlung durch die eintreffenden Rettungskräfte in eine Klinik gebracht werden. Die Frau aus dem Corsa erlitt durch den Unfall einen Schock und musste ebenfalls behandelt werden. Durch den Verkehrsunfall kam es im morgendlichen Berufsverkehr zu teils erheblichen Verkehrsbehinderungen. Auch die Schwenninger Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um die nicht mehr fahrbereiten Autos. An diesen war Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/