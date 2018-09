Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Geislingen-Binsdorf) Automatenknacker bei Tat gestört - Täter flüchtet mit VW Golf

Geislingen-Binsdorf - In der Nacht zum Samstag hat ein aufmerksamer Beobachter drei Automatenknacker bei der Tat gestört und zur Flucht gezwungen.

Kurz vor 02.30 Uhr sah der Zeuge, wie die drei Männer versuchten, im Blütenweg den Zigarettenautomaten zu stehlen. Einen Teil der Automatenhalterung hatten die Täter bereits durchtrennt. Der Automat selbst lag schon im Kofferruam von einem schwarzen VW Golf, hing aber noch an einem bereits abgeknickten Rohr. Beim Erkennen des Zeugen setzte sich einer der Gauner in den VW Golf und raste in Richtung Biomarkt B2 davon. Seine Mitstreiter flüchteten in die entgegen gesetzte Richtung. Die von der unverzüglich verständigten Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Täter waren spurlos verschwunden. Die Feuerwehr Binsdorf sägte den Zigarettenautomaten vollends ab und brachte ihn Sicher unter.

