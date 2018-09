Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(VS-Schwenningen) Unfallverursacher flüchtet nach Parkrempler - Polizei bittet um Hinweise

St. Georgen im Schwarzwald - Nach einem ausgelösten Brandalarm bei einem Maschinen- und Werkstückträgerhersteller in der Straße "Am Tannwald" ist es am Montagvormittag unter der Leitung des Kommandanten Christoph Kleiner zu einem Einsatz der Feuerwehr St. Georgen und der Teilortswehren Peterzell und Stockburg gekommen. Nach Eingang des Brandalarms gegen 10.15 Uhr rückte die Wehr mit sechs Fahrzeugen und 30 Mann zu der Firma aus. Dort konnte allerdings nicht ermittelt werden, warum der Melder ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen.

