Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Freudenstadt) Berichtigungsmeldung - Tatort ist Freudenstadt nicht Horb!!! Handtaschenraub zum Nachteil älterer Frau - Zeugenaufruf - Bitte alte Meldung löschen

Freudenstadt - Ein bislang unbekannter Täter entriss am Mittwochmorgen, gegen 09.45 Uhr, an der Kreuzung Reichsstraße/ Kleinrheinstraße einer 65-jährigen Frau die Handtasche. Die 65-Jährige war mit einem Rollator unterwegs und wurde von dem Täter von hinten angegangen. Der jüngere Mann flüchtete von der Kleinrheinstraße in Richtung Stuttgarter Straße und rannte schließlich nach links in Richtung Hofstraße davon. Die geraubte Tasche wurde wenig später in der Langestraße aufgefunden. Das darin befindliche Bargeld, mit Ausnahme eines kleineren Restbetrages, fehlte. Passanten, die den Vorfall oder den flüchtenden Täter beobachtet haben, werden gebeten sich bei der Kripo in Freudenstadt, Tel. 07441/536-0, zu melden.

