Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Neuhausen ob Eck, Worndorf) Frontalzusammenstoß - Mercedes ging in Flammen auf - zwei Schwerverletzte

Neuhausen - Am Donnerstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 311 zu einem schweren Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Ein in Richtung Tuttlinger fahrender 72-jähriger Mercedes A-Klasse-Fahrer kam auf gerader Strecke aus bislang ungeklärter Ursache nach links und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Fiat einer 58-Jährigen. Nach dem Zusammenstoß kam der Mercedes links von der Fahrbahn ab und fing Feuer. Ersthelfern gelang es den verletzten Mann aus dem brennenden Fahrzeug zu retten. Die beiden Beteiligten erlitten schwere jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Die 58-jährige Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. An der Unfallstelle waren neben dem DRK die Feuerwehren von Neuhausen und Worndorf im Einsatz. Während der Unfallaufnahme musste die Bundesstraße zeitweise komplett gesperrt werden, so dass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt circa 10.000 Euro. Beide Beteiligten waren nicht alkoholisiert. Die Unfallaufnahme der Verkehrspolizeidirektion in Zimmern o.R. übernahm die weitere Bearbeitung des Sachverhalts.

