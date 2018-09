Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Geisingen-Leipferdingen) Traktorfahrer von der Sonne geblendet

Pfalzgrafenweiler - Am Freitag, gegen 17 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 4721 zu einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw. Eine 27-jährige Polo-Fahrerin war von Pfalzgrafenweiler in Richtung Unterwaldach unterwegs und überholte einen vorausfahrenden Kleinlastwagen, ohne auf den Gegenverkehr zu achten. In der Folge kam es trotz einer Vollbremsung zum Frontalzusammenstoß mit einem Nissan Micra einer 60-jährigen Frau. Beide Frauen wurden beim Zusammenstoß leicht verletzt. Am Polo entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Der Schaden am Nissan ist noch nicht beziffert. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Horb (Tel.: 07451 96-0) in Verbindung zu setzen.

