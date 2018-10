Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Blumberg - Achdorf, K 5747) Motorradfahrer streift Autospiegel mit Motorradhelm und fährt in Richtung Blumberg davon - Polizei bittet um Hinweise

Triberg im Schwarzwald - Im Zeitraum von Samstagabend, 18 Uhr, bis Sonntag, 11 Uhr, hat ein unbekannter Täter mutwillig den Fahrzeuglack eines Jaguar-Oldtimers zerkratzt, der in der Schwendistraße, kurz vor der Einmündung zur Hauptstraße abgestellt war. Der Unbekannte machte sich dabei mit einem spitzen Gegenstand an der gesamten Beifahrerseite des Jaguars zu schaffen und richtete so mehrere tausend Euro Sachschaden an. Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei Triberg (07722 1014) entgegen.

