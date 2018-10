(VS-Schwenningen) Sachbeschädigung an Fiat - Zeugenaufruf

Dornstetten / Baden-Baden - Die mit einer Presseveröffentlichung vom vergangenen Dienstag, 02.10., polizeilich gesuchte 14-jährige Ausreißerin Denait Semere konnte nach einem Hinweis aus der Bevölkerung am heutigen Freitagvormittag wohlbehalten in einer Gemeinschaftsunterkunft bei Bruchsal angetroffen und in Obhut genommen werden. In Abstimmung mit dem Jugendamt wird das Mädchen nun vorerst in einer Jugendhilfeeinrichtung betreut.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/