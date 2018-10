(Bisingen-Wessingen - Hechingen) Fahrer eines 4er BMWs prallt gegen Verkehrsschild am Kreisverkehr "Domäne" und flüchtet

Bisingen-Wessingen - Hechingen - Ein derzeit noch unbekannter Fahrer eines 4er BMWs ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag auf dem Weg von Wessingen über die Tübinger Straße in Richtung Hechingen am Kreisverkehr Domäne gegen ein Verkehrsschild gefahren. Ohne sich weiter um den angerichteten Schaden an der Hinweistafel für die Ortschaft Wessing zu kümmern, fuhr der Unbekannte in Richtung Bundesstraße 27 beziehungsweise Richtung Burg Hohenzollern davon. Von dem 4er BMW - es dürfte sich um einen dunklen Wagen handeln - blieben Fahrzeugteile, darunter die linke Spiegelabdeckung und ein Nebelscheinwerfer, an der Unfallstelle zurück. Die Polizei Hechingen (07471 9880-0) hat entsprechende Ermittlungen wegen der begangenen Unfallflucht eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/