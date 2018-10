Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Donaueschingen, L 180) Entgegenkommenden Roller beim Abbiegen von der Pfohrener Straße auf die B 27/33 übersehen - 56-jähriger Rollerfahrer schwer verletzt

Donaueschingen, L 180 - Ein 56-jähriger Rollerfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Montagmorgen, gegen 07 Uhr, auf der Pfohrener Straße (Landesstraße 180) im Bereich der Anschlussstelle zur Bundesstraße 27/33 schwer verletzt worden. Ein 46 Jahre alter Fahrer eines VW Passats war - von Donaueschingen kommend - auf der L 180 in Richtung Pfohren unterwegs und wollte an der Anschlussstelle nach links auf die B 27/33 in Richtung Bad Dürrheim abbiegen. Zunächst ließ der Passat-Fahrer ein aus Richtung Pfohren entgegenkommendes Fahrzeug durchfahren. Beim folgenden Abbiegen übersah der Mann dann jedoch den entgegenkommenden Rollerfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der 56-Jährige Zweiradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und musste mit den eintreffenden Rettungskräften in das Schwarzwald-Baar Klinikum gebracht werden. Am Auto und dem Roller entstand rund 6000 Euro Sachschaden. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um den Abtransport des total beschädigten Rollers.

