Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

Tuttlingen - Die 18-jährige Fahrerin eines BMW geriet am Freitagnachmittag, gegen 15.00 Uhr, auf der Kreisstraße 5944, von Hattingen in Richtung Möhringen fahrend, infolge Unachtsamkeit nach links auf den Gegenfahrstreifen und stießt dort mit dem Pkw einer 34-jährigen Frau zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die beiden Frauen mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden.

