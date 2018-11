Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Schonach im Schwarzwald) Dieselreste landen im Obertalbach

Schonach im Schwarzwald - Bereits am Freitag wurde auf dem Obertalbach ein breiter Schlierenstreifen festgestellt, der in den Mühlenweiher führte. Ausserdem roch es im Verlauf der Gewässerverunreinigung stark nach Dieselkraftstoff. Die Feuerwehr Schonach rückte aus, um die notwendigen Auffangmaßnahmen durchzuführen. Die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Behörde, von Feuerwehr und der Polizei ergaben, dass die Dieselreste über ein Zuflussrohr unterhalb der Fußgängerbrücke nahe der Firma Willmann eingeströmt sind. Die Polizei, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, hat die Ermittlungen übernommen. Die genaue Ursache für die Gewässerverunreinugung ist noch nicht bekannt, aber im Bereich des genannten Zuflussrohres zu suchen. Die Ermittlungen dauern noch an.

