(Immendingen-Hintschingen) Einbruch in ein Wohnhaus zu Beginn der Feldelestraße

Immendingen-Hintschingen - Unbekannte Täter sind am späten Samstagnachmittag, im Zeitraum zwischen 15.45 Uhr und 17.00 Uhr, in ein Wohnhaus in der Feldelestraße eingebrochen. Vermutlich über ein gekipptes Fenster verschafften sich die Täter Zutritt in das Haus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Ob die Einbrecher bei ihrer Tat etwas erbeutet haben, steht noch nicht fest. Die Polizei Immendingen ermittelt nun wegen des begangenen Einbruchs und bittet um Hinweise. Wer am Samstagnachmittag verdächtige Wahrnehmungen in Hintschingen gemacht oder auch - insbesondere zu Beginn der Feldelestraße nahe der Abzweigung Leimenstraße - fremde Personen oder Fahrzeuge gesehen hat, wird gebeten, sich mit dem Polizeiposten Immendingen (07462 9464-0) in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeipräsidium Tuttlingen newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/110978 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_110978.rss2

Rückfragen bitte an:

Dieter Popp Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-115 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/