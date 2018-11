(Dunningen-Seedorf; Aichhalden) Nach zwei Einbrüchen am Wochenende in Lebensmitteldiscounter sucht die Polizei dringend nach Zeugen

Dunningen-Seedorf; Aichhalden - Über das Wochenende sind unbekannte Täter in einen Lebensmitteldiscounter in der Waldmössinger Straße in Seedorf sowie in einen gleichnamigen Discounter im Koppengässle in Aichhalden eingebrochen. Im Zeitraum vom Samstag, gegen 21.15 Uhr, bis Montag, gegen 06.00 Uhr, begaben sich die Gauner auf das Dach des jeweiligen Einkaufsmärkte. In beiden Fällen drangen die Unbekannten über das Dach ein, schlugen dann ein Loch in den Boden und kamen so in die darunter liegenden Räume.

Im Discounter in Seedorf landeten die Gauner zunächst in einer Damen-Toilette. Dort schlugen sie mit brachialer Gewalt ein Loch in die Mauer zum angrenzenden Büro. In Aichhalden landeten die Gannoven gleich im Büro des Discounters. Dort schnitten die Gannoven mit einer Flex die Tresore auf und entwendeten daraus sämtliches Bargeld. Mit ihrer Beute verließen die Täter die Einkaufsmärkte wieder über das Dach. Die Kriminalpolizei Rottweil ermittelt wegen der beiden Bandendiebstähle und sucht nun dringend nach Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0741-477-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Nina Furic Polizeipräsidium Tuttlingen Pressestelle Telefon: 07461 941-117 E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de http://www.polizei-bw.de/