Polizeipräsidium Tuttlingen / ...

(Geislingen) Fasnachtsveranstaltung beschäftigt die Polizei

Geislingen - Am Rande einer Fasnachtsveranstaltung auf dem Schlossplatz kam es zu mehreren kleinen Rangeleien, zu denen im Laufe des Abends fünf Mal die Polizei gerufen wurde. In nur einem Fall traf die Polizei auf dem Schlossplatz auch zwei Verletzte an. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlug ein bislang unbekannter Täter einen 20-Jährigen und einen 19-Jährigen ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Der 20-Jährige musste aufgrund einer Verletzung am Auge in ein Krankenhaus gebracht werden. Außerdem nahmen die Beamten in der Bachstraße gegen 21.00 Uhr einen 26-Jährigen mit ins Krankenhaus, der erst gegen ein vorbeifahrendes Auto trat und einen weiteren Wagen anhielt. Anschließend setzte er sich in das Auto des haltenden Fahrers und forderte ihn auf loszufahren. Als der 50-Jährige Fahrer sich aber weigerte, trat der 26-Jährige ihm ins Gesicht. Beim darauffolgenden Gerangel biss der 26-Jährige den Beifahrer des Wagens in die Hand. Durch die hinzugerufene Polizei wurde der alkoholisierte Mann aufgrund seines verwirrten Zustandes einem Arzt vorgestellt. Bei der Rangelei wurde lediglich der Beifahrer durch den Biss leicht verletzt.

